Juve, contro il Bologna non solo per i 3 punti: occhio al mercato

Lasi prepara a sfidare il, ma la sfida di oggi non riguardail campionato: Giuntoli e Motta pensano anche ai nuovi acquisti.La prima da ex di Thiago Mottail, la squadra da cui ha spiccato alnella scorsa stagione, ottenendo una storica qualificazione alla Champions League. Il tecnico dellantus ospiterà a Torino gli emiliani, pochi giorni prima del delicato incrocioil Manchester City di Guardiola, in crisi ma pur sempre temibile. Sul piatto quest’oggi ci sono treche ai bianconeri mancano addirittura dal derby, ma nonquelli.ilnonper i 3al. (LaPresse) TvPlay.itLa formazione torinese arriva infatti da un periodo di magri risultati. Ancora imbattuta in Serie A, lanon vince dal 2-0 rifilato al Torino dello scorso 9 novembre.