Genoa-Torino tante occasioni ma nulla di fatto! Solo pari al Ferraris

Nella quindicesima giornata di Serie A,si dividono la posta in palio, pareggiando 0-0 in un match bloccato e segnato da poche emozioni.– Il match, disputato allo stadio Luigidi Genova, si è subito presentato come una sfida tattica e fisica, con entrambe le squadre impegnate più a non concedere spazi che a costruireda gol. Nel primo tempo, la chance più nitida capita al: un destro potente di Vojvoda si infrange sul palo, lasciando il pubblico di fede granata con il fiato sospeso. Dall’altra parte, ilrisponde con una conclusione pericolosa di Badelj, ma Ricci è provvidenziale nel respingere il tiro a botta sicura. Nel secondo tempo, lo spartito non cambia: le difese prevalgono sugli attacchi e gli spazi si riducono ulteriormente. Nonosi tentativi degli allenatori di cambiare l’inerzia del match con alcune sostituzioni significative come Balotelli, Njie e Lazaro per ile di Masini e Tameze per il, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.