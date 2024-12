Coppa del Mondo, Pellegrino conquista uno splendido terzo posto in Sprint Tecnica Classica

Leggi su Ilfaroonline.it

Lillehammer, 7 dicembre 2024 – Un grande Federicosale sul podio strappando unoindel. Porta allo Sci di Fondo Azzurro un bronzo in Norvegia nellainLibera.Aggiunge un successo a Lillehammer, dopo quelli avuti nel 2018 e un secondonel 2022.Vince la gara Johannes Klaebo, davanti al connazionale Even Northug.“Mi sono presentato in partenza senza aspettarmi nulla – le dichiarazioni di, che raggiunge quota 45 podi individuali in carriera indel, come riporta agc/coni.it -. L’ho vissuta come una partita di tennis che si gioca punto dopo punto e con questo spirito ho affrontato qualificazioni, quarti e semifinale, in cui ad un certo punto mi sono trovato un po’ chiuso, ma ne sono uscito bene. Sono molto soddisfatto.