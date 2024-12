X Factor 2024 chi è Mimì Caruso | la finalista soul della squadra di Manuel Agnelli

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è una dei quattro finalisti di X. Entrata nelladiha conquistato giudici e pubblico grazie alla sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la sua voce unica, sperimenta con diversi linguaggi musicali, adattando la sua potente voce a sonorità che spaziano dalall’indie e persino all’hip hop. È una delle voci più potenti ed emozionanti dei finalisti di Xè una giovane cantante di 17 anni proveniente da Usmate Velate, un piccolo centro vicino Monza. Ha iniziato a cantare per esprimere se stessa e connettersi con gli altri. La musica, per lei, è uno strumento per comunicare emozioni e fuggire dalle responsabilità di un mondo che spesso definisce ‘noioso’. Cresciuta ascoltandoe jazz, diversi i generi che hanno influenzato il suo stile.