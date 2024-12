Bergamonews.it - Meteo asciutto fino a sabato: poi aria fredda e possibili deboli nevicate

Gabriele Galastro del Centrolombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo abbastanza stabile e non troppo freddo con qualche nebbia da inversione sulle aree di pianura. Dal prossimo fine settimana sarà possibile l’arrivo dipiùcon un peggioramento sulla nostra regione.Giovedì 5 dicembre 2024Tempo previsto: per l’intera giornata sui rilievi e l’alta pianura cielo poco nuvoloso. Sulla medio-bassa pianuranebbie, più probabili tra il pomeriggio e sera.Temperature: minime comprese tra -2°C e +4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra +7°C e +10°C.Venti: in pianurada nord-ovest, in quota/moderati da sud-est.