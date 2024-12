Nerdpool.it - Chicago PD: C’è una storia d’amore in arrivo per Voight?

Abbiamo visto Hankaffrontare una serie di problemi nel corso degli anni. La morte di suo figlio, la morte del suo migliore amico e la partenza di diversi agenti dell’Unità che hanno significato molto per lui. Una cosa che non abbiamo visto, però, è ilromantico.Il personaggio è single dalla morte della moglie, avvenuta anni prima dell’inizio diPD. È stato solo per tutto il tempo in cui è apparso sul nostro schermo televisivo, ma la dodicesima stagione sta accennando a un possibile cambiamento. In un recente episodio, l’assistente procuratore Nina Chapman (Sara Bues) ha confessato di provare qualcosa per il poliziotto veterano, ed era ovvio che lui non sapesse come reagire.è sempre stato fedele alla sua defunta moglieSi tratta di uno sviluppo emozionante, di cui l’attore diJason Beghe ha discusso a lungo durante una recente intervista con Deadline.