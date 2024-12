Nerdpool.it - Press cafè con Gou Tanabe

Da anni Gouha legato il suo nome a quello di H. P. Lovecraft, realizzando diversi adattamenti manga dei racconti dello scrittore di Providence. J-Pop Manga li sta pubblicando tutti in Italia, sia in edizione standard che in deluxe, e ha portato il mangaka come ospite alla scorsa Lucca Comics & Games. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a uncon altre testate giornalistiche e vi lasciamo qui sotto il resoconto dell’incontro. Il non-detto è qualcosa che è onnipresente nelle opere di Lovecraft, che descrive tutto con poche parole e chiede così al lettore di immaginare il resto. Com’è riuscito a dare vita a queste architetture non umane, a queste creature aliene in grado di far impazzire alla sola vista?Leggendo un testo ognuno di noi interpreta le parole e le immagini in un certo modo, così anche io parto leggendo l’opera e creando delle immagini nella mia testa.