Lanazione.it - Unicoop Firenze e Maggio Musicale ancora insieme per rendere la cultura più accessibile

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 – Si rinnova la collaborazione frae il teatro delFiorentino, con tante proposte per i soci Coop e nuove opportunità dedicate al pubblico di Under 30. La storica collaborazione fra la cooperativa e una delle istituzioni musicali tra le più importanti e apprezzate d’Europa continua e raddoppia: per il 2025, alle proposte con sconti riservati in esclusiva ai socisi somma un cartellone di appuntamenti gratuiti dedicati agli Under 30. Le iniziative sono state presentate questa mattina, alla sede di, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza die Carlo Fuortes, sovrintendente della Fondazione delFiorentino che hanno illustrato il calendario di appuntamenti in cartellone per tutto il 2025, sottolineando l’importanza di un progetto che rinnova l’impegno con cui da annisostiene il TeatroFiorentino e lo arricchisce di nuove opportunitàli rivolte ai soci della Cooperativa e al pubblico dei più giovani.