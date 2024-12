Gamerbrain.net - Twitch Prime Gaming: I Giochi di Dicembre 2024 per gli abbonati

Leggi su Gamerbrain.net

Come accade ogni mese, glipossono riscattare nuovida aggiungere alla propria collezione. Scopriamo insieme quali sono quelli già disponibili e quelli in arrivo a– Gamerbrain.netDisponibiliStar Wars: Bounty Hunter (GOG)Rivivi le avventure di Jango Fett in questo classico d’azione ambientato nell’universo di Star Wars.Tomb Raider: Underworld (GOG)Un capitolo iconico della saga di Lara Croft, ricco di esplorazioni e misteri.Overcooked! 2 (GOG)Caos culinario cooperativo: un must per divertirsi con gli amici.Call of Juarez: Gunslinger (GOG)Un western intenso, perfetto per gli amanti delle sparatorie.Dredge (GOG)Un’avventura oscura e lovecraftiana in cui gestire il proprio peschereccio diventa un viaggio tra misteri abissali.