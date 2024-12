Lanazione.it - Mario Venuti ospite a Punto Radio Cascina

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 – C'è grande attesa per l'musicale di questa settimana sulle frequenze dicon Alex Galli e Luca Doni. Domani alle 14 saràin direttae web un artista speciale: il cantautore catanese. Per l’occasionepresenterà il nuovo album uscito recentemente dal titolo "Tra la carne e il cielo". L’album “Tra la carne e il cielo”, disponibile anche in versione vinile, è l’undicesimo progetto discografico di, è composto da dodici brani che per quanto riguarda il sound si rifanno in parte alla sua precedente uscita ”Tropitalia”, rielaborandola però in chiave “elettrificata”. L’album “Tropitalia”, uscito nel 2021, è formato da undici tracce in cui l’artista offre all’ascoltatore una sua rilettura dei successi del repertorio storico italiano, camuffandoli con ritmi e sonorità tipici della musica popolare brasiliana, come samba, bossa nova e forrò.