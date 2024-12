Lapresse.it - Celebrati i 20 anni di impegno solidale dell’Inps con la Protezione Civile

Si è svolto ieri, a Palazzo Wedekind, l’eventovo per i ventidi attività del Nucleo diInps (Npci), una testimonianza unica di solidarietà e professionalità all’interno della pubblica amministrazione. Fondato nel 2004 in seno all’ex Inpdap e successivamente integrato nell’Inps, il Npci ha unito persone provenienti da diverse sedi e ambiti lavorativi in uno spirito di collaborazione eal servizio della collettività. La cerimonia ha ripercorso le tappe salienti di un percorso che ha visto il Nucleo protagonista in grandi emergenze nazionali, come i terremoti dell’Aquila e di Amatrice, l’alluvione in Emilia-Romagna e la gestione della pandemia da Covid-19. Attraverso video emozionanti e testimonianze, sono state evidenziate non solo le competenze acquisite, ma anche il valore umano e morale di unche ha fatto la differenza per molte comunità.