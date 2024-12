Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, un pareggio che non ci voleva

Il giorno dopo ilcontro la Vigor Senigallia in casasi è riflettuto sulle cose che non hanno funzionato, soprattutto nel primo tempo quando la compagine del patron Graziano Giordani pareva avere il totale controllo del match. L’aver realizzato dopo soli 4 minuti la rete del vantaggio con una conclusione di Olivieri deviata da un difensore, ha infatti spianato la strada alla manovra e al pressing dei bianconeri e si aspettava soltanto la rete del raddoppio. Ci ha provato Manel Minicucci con un tiro da posizione defilata quando magari poteva servire Ciabuschi solo a centro area. Sempre Minicucci ha poi impegnato il portiere in una complicata deviazione in corner e anche Ciabuschi ha avuto una buona chance seppure trattenuto per la maglia in maniera evidente per tutti, ma non per l’incerto arbitro Piccolo di Pordenone.