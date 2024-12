Agi.it - Presa a calci e a pugni durante la ricreazione, bullismo in una scuola elementare di Bolzano

Leggi su Agi.it

AGI - Una bambina di 8 anni è statada tre compagne di classela. E' il grave episodio di- riportato dalla stampa locale - avvenuto all'interno di unadi. Ad allertare una delle maestre sono stati alcuni alunni dell'istituto che hanno assistito all'episodio. La bambina, che ha perso sangue, è stata trasportata all'ospedale San Maurizio dove i medici hanno riscontrato lesioni in più parti del corpo giudicate guaribili in venti giorni. Del fatto accaduto la mattina del 20 novembre scorso, ma emerso solo oggi, sono stati informati sovrintendenza, servizi sociali, assessorato e procura. Da capire, oltre ai motivi che hanno portato tre ragazzine a scagliarsi contro la compagna, se la stessa sia stata in passatodi mira, sia pure solo verbalmente.