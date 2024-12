Anteprima24.it - Guardia di Finanza, controlli alla movida: 18enne con un coltello, sequestri e denunce

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, messa in atto dal Comando Provinciale delladidi Benevento, sono state intensificate le attività di pattugliamento dei finanzieri del Gruppo di Benevento, concentrate in modo particolare nei week-end di novembre. E’ stato all’uopo incrementato il numero di pattuglie, anche con equipaggi in borghese, nel capoluogo sannita e, in particolare, presso le zone delladel centro storico.Nell’ambito deisono stati segnalatiPrefettura di Benevento, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 3 giovani del capoluogo trovati ognuno in possesso di un grammo circa di hashish, sottoposto a sequestro amministrativo.Nel corso delle attività di perlustrazione del territorio, è stato, altresì, sottoposto a controllo un diciottenne di Benevento, trovato in possesso di una serramanico con blocco della lama, nascosto nella tasca dei pantaloni.