Bove, il giocatore è sveglio e lucido: ecco quando si giocherà Fiorentina-Inter

si potrà recuperare la sfida del Franchi tra ladi Raffaele Palladino e l’di Simone Inzaghi.Dopo il grandissimo spavento di ieri, di fatto, nella mattinata di oggi ci sono state delle ottime notizie per quanto riguarda le condizIoni di di Edoardo. Come riportato da ‘Sky Sport’, una volta aver dormito bene, il centrocampista in mattinata è stato estubato., ilsi(LaPresse) tvplay.itEdoardo, dunque, siachee risponde alle domande. Ricordiamo che sono stati esclusi danni neurolOgici e cardiologici. Per il calciatore, di fatto, si prospettano tanti esami al Careggi di Firenze. Lo stesso De Gea, all’uscita dall’ospedale toscano, ha confermato che il suo compagno sta meglio.