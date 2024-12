Lapresse.it - Artigiano in Fiera, Iginio Massari ospite d’onore della Calabria

Grande successo per la seconda giornata diin, il più grande mercato mondiale, che accoglie 2800 espositori provenienti da 90 paesi alladi Milano Rho-Pero. Tra gli ospiti d’eccezione domenica, il maestro pasticcere, protagonista di un’iniziativa promossa dalla Regione, presente con 135 aziende., presidente dell’associazione APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, ha presentato un concorso di pasticceria dedicato al bergamotto, l’agrume simbolo. “Il bergamotto è un patrimonio unicoe del mondo intero,” ha dichiarato, “e merita di essere celebrato come protagonista dell’eccellenza gastronomica. Con questo concorso vogliamo unire i migliori pasticceri nazionali e internazionali, esaltando creatività, tecnica e rispetto per le materie prime”.