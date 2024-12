Sport.quotidiano.net - Basket, Pielle ko in casa della Gema Montecatini

Pistoia, 1 dicembre 2024 – Una partita con un ritmo da playoff vede lauscire sconfitta dalla trasferta di Pistoia contro la Tdell’ex Chiarini. Una partita estremamente lenta nel primo tempo con tanta difesa e moltissimi viaggi ai liberi che vedono lachiudere avanti sul 29-33. Nel terzo quarto il ritmo aumenta, le squadre segnano molto e i termali riescono a raggiungere il pari a dieci minuti dalla fine. L’ultimo parziale è fatale per i biancoazzurri (come contro Ravenna, Chieti e Caserta), che si bloccano totalmente in attacco segnando solo 11 punti (5 negli ultimi secondi) e concedendone 19 alla Tguidata da un Passoni perfetto sia in attacco che in difesa. Per i ragazzi di Campanella solito apporto offensivo dei tre esterni Leonzio, Venucci e Bonacini che chiudono rispettivamente con 20, 14 e 12 punti, mentre sono solo 13 i punti segnati dal restosquadra.