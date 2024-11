Liberoquotidiano.it - Palermo: caporalato non si applica ai docenti, Cassazione annulla arresto dirigente scolastica

, 30 nov. (Adnkronos) - Ilnon si puòre "a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavoratori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale". Ecco perché la Corte dihato l'delladi una scuola, Patrizia Ficicchia, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "La Rocca” di Cefalù () che gestisce gli istituti superiori paritari Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese, nel Palermitano. Per i giudici della"la norma" delsi riferisce al "reclutamento o all'utilizzazione di 'manodopera', termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione, nome collettivo all'interno del quale l'individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttivo che il gruppo di lavoratori può esprimere".