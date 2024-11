Liberoquotidiano.it - Francesco Damato: sinistra unita solo contro Giorgia Meloni

All'opposizione, anzi alle opposizioni essendovene più d'una in Italia, va sicuramente riconosciuto il diritto di contrastare il governo e la sua maggioranza, coglierli in fallo, denunciarne errori e incidenti, sollecitarne persino la crisi, peraltro in un Paese come l'Italia. Dove, diversamente dalla Germania, si può cercare di promuovere la sfiducia in Parlamento senza l'obbligo di indicare una nuova maggioranza,affidandosi poi alle virtù maieutiche del volenteroso capo di Stato di turno quando non è convinto di dovere ricorrere allo scioglimento anticipato delle Camere. Cioè al loro funerale. Ma c'è una misura, un limite a tutto. Anche allo spariglio nel gioco dello scopone applicato alla politica. Per quanto -ripeto- non obbligata, o non ancora pur dopo tante modifiche apportate alle Costituzione da quando è nata, a proporsi davvero in alternativa al governo rovesciandolo con uno schieramento in grado davvero di sostituirlo, l'opposizione generosamente al singolare non può sottrarsi alla decenza, largamente superata in questi giorni cavalcando quelle che la premierha definito «schermaglie».