Grande Fratello, coppia nata nel reality sta organizzando il matrimonio: l'indiscrezione

Unaall’interno delVip sarebbe vicina alle nozze e in questi mesi avrebbe già iniziato ad organizzare il giorno delnei minimi dettagli.Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che si sono conosciuti e innamorati nel corso delcondotto da Alfonso Signorini, circa tre anni fa. Da allora i due non si sono più lasciati e con il tempo sono stati in grado di costruire una storia d’amore solida e duratura, che li ha portato a decidere di fare ilpasso e diventare marito e moglie.Ad annunciare la loro intenzione di sposarsi sono stati i diretti interessati, la scorsa estate, quando nel corso di una vacanza in Grecia l’ex Missa Italia aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme al compagno e all’anulare sinistro un anello che prima non c’era (clicca QUI per leggere).