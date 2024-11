Ex operaio Kuwait di Napoli morì per l’amianto società condannata a risarcire 16 mln

Anteprima24.it - Ex operaio Kuwait di Napoli morì per l’amianto, società condannata a risarcire 1,6 mln

Tempo di lettura: 3 minutiMorto a 70 anni di per un mesotelioma pleurico, dopo 22 anni danella raffineriadi. Il Tribunale di Roma ha condannato lagli eredi di V.T., per una somma complessiva di quasi 1,6 milioni di euro. La sentenza di primo grado è firmata dal giudice del lavoro Amalia Savignano (terza sezione), e stabilisce un risarcimento di 444.787 euro per il danno non patrimoniale. Altri 317.972 euro sono riconosciuti alla vedova e ai tre figli, a causa della perdita del vincolo parentale. “Si tratta di una importante pronuncia perché conferma il rischio amianto anche nel settore petrolchimico” dice Ezio Bonanni, legale dei familiari e presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.La malattia è insorta nel 2014, l’exè deceduto il 21 dicembre 2016.