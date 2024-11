Gaeta.it - Allerta nazionale in Ucraina: attacchi aerei russi colpiscono diverse città

Facebook WhatsAppTwitter Le forze aeree ucraine hanno lanciato un avviso diaerea a livellodopo aver identificato un massiccio attacco da parte dellaa. Le segnalazioni riguardano esplosioni avvertite in numeroseucraine tra cui Kiev, Charkiv, Mykolaiv, Odesa, Lutsk e Rivne. Un’importante escalation del conflitto sta avvenendo, conmirati a infrastrutture critiche, specialmente nel settore energetico.Attacco coordinato: lecolpiteL’escalation dei bombardamenti ha visto Mosca introdurre in azione sette bombardieri strategici Tu-95, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. In particolare, esplosioni sono state segnalate non solo nelle grandi, ma anche in aree rurali e in località maggiormente vulnerabili. Funzionari delle località come Sumy e Volyn hanno confermato che anche questi oblast sono stati interessati damissilistici.