Gaeta.it - Controlli dei Carabinieri: Fast-Food di Ancona Sospeso per Gravi Irregolarità Igieniche

Facebook WhatsAppTwitter Recenti ispezioni condotte daidie dal Nucleo Anti Sofisticazione hanno portato alla sospensione di unnel capoluogo marchigiano a causa diviolazioni delle norme. Le scoperte fatte durante il controllo evidenziano un quadro preoccupante riguardo alla sicurezza alimentare, con implicazioni significative per la salute pubblica.CondizioniInadeguate e Frigorifero Non ConformeDurante l’ispezione, è stata rilevata la presenza di locali in condizioniinaccettabili, che non rispettano le normative vigenti. Gli ambienti di lavoro, destinati alla preparazione e conservazione degli alimenti, si presentavano sporchi e disordinati. Ancora più allarmante è stata la scoperta di un frigorifero inadeguato, incapace di mantenere le temperature prescritte per la conservazione degli alimenti.