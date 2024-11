Tvzap.it - Al Bano operato, come sta e cosa è successo

Personaggi TV. Al Bano Carrisi è stato operato oggi a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco. L'artista ha avuto alcuni problemi alle corde vocali. Dopo l'operazione, il noto artista ha voluto aggiornare tutti alle sue condizioni di salute. Al Bano Carrisi È stato operato oggi in una clinica di Roma. Il cantante è sottoposto a un intervento per un'raucedine che gli ha causato un abbassamento alla voce, ad operarlo è stato professor Lino di Rienzo Businco, che ha inventato una nuova tecnica non invasiva. Intercettato dall'Adnkronos ha spiega di avere sofferto per "un problema di sinusite che mi dava fastidio alle corde vocali e che mi causava raucedine, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva" Come sta adesso Contattato dall'Adnkronos, Al Bano ha fatto sapere: "Mi sono ripreso subito.