Anteprima24.it - Regionali, Nappi: “Lavoriamo a costruire i contenuti, non per le poltrone”

Tempo di lettura: 2 minuti“Credo che il lavoro congiunto tra consiglieridel territorio e partito nazionale porteranno, in tempi brevi, alla definizione di un assetto. Ma quello che è più importante – e noi per questo ci diversifichiamo dalla Sinistra – è che noi stiamo lavorando adi una Campania che non sia davvero più ultima, mentre lì (a Sinistra – ndr) si appannano sulle”. Lo ha detto Severino, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania a chi gli chiede quali tempi immagina per la scelta del candidato presidente da parte dei leader nazionali per le elezioni2025 in Campania. “La scelta verrà fatta in modo sereno e condiviso anche discutendo con forza e risolutezza. Ma alla fine – prosegue– è fuori discussione sia l’unità che la scelta del nome migliore.