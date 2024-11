Lanazione.it - Ieri in Regione il tavolo sulla crisi della moda

Arezzo, 26 novembre 2024 – Dalla Toscana un memorandum unitario di 5 punti per fronteggiare lache sta vivendo il settore. È l'impegno preso dal presidente Eugenio Giani e condiviso con le parti sociali e amministratori locali nella nuova seduta delregionale riunitomattina a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza una nutrita partecipazione di parlamentari ed europarlamentari di tutti gli schieramenti politici. Il documento, che il presidente redigerà nelle prossime ore, fissa le direttrici principali emerse dalla discussione, a cui ha partecipato anche il direttore di Irpet. “Una traccia di azione su cui fare un gioco di squadra toscano”, spiega Giani, insistendo“necessità di restare uniti per poter ottenere risultati concreti a salvaguardia dell'occupazione eproduzione di un comparto cruciale per il tessuto economico regionale e per il Fatto in Italia”.