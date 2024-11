Gaeta.it - Cisl Fp Marche non partecipa allo sciopero generale del 29 novembre: un approccio pragmatico per il futuro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La decisione dellaFpdi non aderireprogrammato per il 29ha sollevato attenzione nel mondo sindacale e politico. Il sindacato ha chiarito che continuerà a privilegiare il dialogo con il Governo, puntando su un confronto costruttivo e mirato a migliorare le condizioni di lavoro per i dipendenti pubblici, senza ricorrere a misure drastiche come lo. LaFpsi concentra così sull’importanza di negoziare senza compromettere le già delicate condizioni economiche dei lavoratori.Gli interventi della legge di bilancioLa legge di bilancio introduce misure significative per il sostegno dei redditi da lavoro dipendente, tra cui un taglio strutturale del cuneo fiscale e un accorpamento delle aliquote Irpef.