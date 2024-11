Romadailynews.it - Cina: oltre 1 mln t di produzione annua in principale base petrolio di scisto

Urumqi, 26 nov – (Xinhua) – Finora ladella prima zona dimostrativa cinese di livello nazionale per ildi, situata nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, quest’anno ha superato il milione di tonnellate, segnando una svolta significativa nello sfruttamento dell’olio dinel Paese, ha annunciato oggi la China National Petroleum Corporation (CNPC). Da quando e’ stata istituita quattro anni fa, sono stati costruiti in totale 306 pozzi nella zona dimostrativa di livello nazionale per ildidi Jimsar, nel bacino di Junggar dello Xinjiang. E’ stata sviluppata congiuntamente dalla Xinjiang Oilfield e dalla Tuha Oilfield, due filiali della PetroChina sotto la CNPC. Il numero di nuovi pozzi didiche entreranno in funzione quest’anno e’ raddoppiato rispetto al 2023, secondo Chen Yiwei, ingegnere geologico della Xinjiang Oilfield.