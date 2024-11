Teatro e solidarietà Progetto Itaca a Napoli | A cena con Talleyrand al Circolo dell’Unione

Leggi su Ildenaro.it

Fondazioneè nata 25 anni fa a Milano e la sede campana –per la mente con il cuore – compie 10 anni: era e resta un punto di riferimento unico in Italia, dove è presente in altre 16 città, per la prevenzione e la cura del disagio mentale su base gratuita per le persone che accedono ai suoi molteplici e qualificati servizi fondati sull’autonomia e la relazione tra le persone e sul Work Ordered Day (un modello di cura basato sulla strutturazione di giornate formative e creative in gruppo). Grazie a un network di volontari formati con un corso specializzato, l’organizzazione di volontariato offre un valido supporto anche alle famiglie delle persone afflitte da disturbi alla salute mentale con un corso di auto-aiuto e tutto l’anno offre, a livello locale e nazionale, una Linea d’Ascolto telefonica.