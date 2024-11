Romadailynews.it - Roma è anche periferia, inaugurati percorsi di Gabii e San Vittorino

Il sindaco Gualtieri: “Tutti i quartieri della Capitale hanno tesori storici e culturali che vogliamo valorizzare”Sette sono i nuovituristici, di cui i primi due sono statigrazie al progetto ‘Unexpected Itineraries of Rome’: l’Antica Città die a San.L’obiettivo è quello di promuovere luoghi storici come piazze e strade, lontane daCentro e che egli stessini spesso neconoscono.infatti non è solo Colosseo o Foro Imperiale.Si vogliono creare esperienze che siano lontane dal turismo di massa e far emergere unainedita, fuori daiconvenzionali. Dal Centro alla perfieria.Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco diRoberto Gualtieri; Alessandro Onorato, l’assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di; Mariano Angelucci, il consigliere metropolitano e presidente della commissione turismo diCapitale; Svetlana Celli, la presidente dell’Assemblea Capitolina; il presidente del VI municipio, Nicola Franco, la direttrice dei Musei e delle aree archeologiche di Praeneste e, Martina Almonte, il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri.