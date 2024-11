Ilrestodelcarlino.it - Martiniello lancia l’Ancona, vittoria di cuore

ancona 1 roma city 0 (3-5-2): Bellucci F. 6; Boccardi 7, Codromaz 7, Rovinelli 6,5; Bugari 7 (36’ st Azurunwa sv), Sare 7, Gulinatti 6,5, Alluci 6,5 (41’ st Belcastro sv), Pecci 6,5 (48’ st Dama sv);7 (36’ st Bellucci sv), Amadori 6,5 (25’ st Merighi 6). A disp. Laukzemis, Mazzoni, Marino, Savor. All. Gadda 7. ROMA CITY (4-2-3-1): Salvati; Delmastro (34’ st Pellegrini), Alari, Trasciani, Calisto; Di Fabio (26’ st Neri), Marchi (40’ st Bonello), Gelonese; Costa (26’ st Bamba), Camilli (40’ st Fontana), Hernandez. A disp. Pappalardo, Fradella, Corradini, Battistoni. All. Boccolini. Arbitro: Branzoni di Mestre. Reti: 2’ st. Note – Ammoniti: Pecci,, Trasciani, Alluci, Amadori; spettatori: 2251 per un incasso di euro 4003; recuperi: 2’ + 4’. Di corto muso vince: meritata e sofferta, la secondaconsecutiva giunge al termine di 90’ in cui i dorici mantengono sempre l’iniziativa ma nel primo tempo faticano a trovare la via del gol.