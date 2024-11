Agi.it - La sfida di Grillo: "Si rivoti". Ma Conte tira dritto

AGI - Nessun cavillo: Giuseppenon vestirà i panni dell''azzeccagarbugli'. Dopo la richiesta formale da parte di Beppedi ripetere le votazioni della consultazione online conclusasi ieri per modificare lo statuto si riuniranno gli organi collegiali e poi si tornerà a ricorrere al giudizio degli iscritti al Movimento. Anche sui quesiti che riguardano proprio l'ex comico. Il presidente M5s vuole interpretare la volontà della comunità a differenza, questo il ragionamento che si fa nel Movimento, dell'orientamento diche con la sua mossa - quella di richiedere il voto puntando a far mancare il quorum - ha intesore non una persona ma l'intera comunità, cercando di esercitare una prerogativa feudale anche in palese conflitto d'interesse dal momento che con l'iniziativa intrapresa tradisce se stesso e il suo credo.