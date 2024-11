Lanotiziagiornale.it - Femminicidi, nella maggior parte dei casi l’autore è il partner o l’ex: oltre il 70% delle aggressioni commesso da italiani

Ogni anno, il 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un giorno che arriva puntuale con il peso di numeri inaccettabili e con una lunga scia di vite spezzate. Secondo l’Onu, nel 2023, sono state uccise intenzionalmente 85mila donne e ragazze in tutto il mondo. Una ogni dieci minuti. La casa, ancora una volta, si conferma il luogo più pericoloso per loro. E spesso l’assassino ha le chiavi della porta.Il solito copione istituzionaleLa politica non si è fatta attendere, con le dichiarazioni di rito. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito che la violenza sulle donne è un “comportamento che non trova giustificazioni, radicato in disuguaglianze e stereotipi di genere”. Il capo dello Stato ha ricordato che “quanto fatto finora non basta”, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali e azioni concrete per garantire diritti e protezione alle vittime.