Coppa Davis storica anche in tv | i dati degli ascolti e lo share su Rai e Sky

Conquiste da record: l‘Italia ha vinto la sua secondaconsecutiva grazie al successo per 2-0 nella finale sull’Olanda e in tv c’è stato un vero e proprio boom di. Oltre 6 milioni di spettatori che hanno seguito gli azzurri tra Rai e Sky. L’Italia è ufficialmente il Paese più forte al mondo nel tennis e gli italiani hanno risposto con grande entusiasmo di fronte alle gestauomini di Volandri, con Sinner e Berrettini sugli scudi.La sfida tra Sinner e Griekspoor, andato in onda su Rai 2, terminato con una vittoria in due set dell’altoatesino ha avuto un picco di 4.467.000 spettatori, con il 26% di. A questi vanno sommati coloro che hanno guardato il match su Sky: 1 milione e 21mila spettatori medi complessivi in total audience, con un picco di 1 milione 972mila spettatori unici e il 5,6% ditv.