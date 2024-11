361magazine.com - “Belve”: gli ospiti della seconda puntata

Leggi su 361magazine.com

Torna domani sera l’appuntamento con il talk RaiÈ partita una settimana fa la quarta stagione di “”, il programma ideato e condotto Francesca Fagnani, in prima serata su Rai 2 ogni martedì.Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo,politica, del costume ecronaca.disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenticonduttrice. Una formula vincente con tre.Nella, come spoilerato dello stesso sportivo in questi giorni, su Instagram, ci sarà sicuramente il saltatore in alto Gianmarco Tamberi.Poi, secondo il quotidiano il Tempo, sarà presente anche Tale e quale, la showgirl Carmen Di Pietro.