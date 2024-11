Ilnapolista.it - Ranieri: «Sono contento della prestazione. Ho visto voglia e determinazione nel riprendere una buona via»

Leggi su Ilnapolista.it

L’allenatoreRoma, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al terminesfida contro il NapoliLe parole di«Abbiamo dei problemi, per questostato chiamato, e giocavamo contro una squadra che lotta per vincere il campionato:, abbiamo fatto un errore e poi anche altri e ne parleremo. Ma honelunavia. C’è tanto da lavorare, mapositivo.Dovevamo mantenere di più palla, non hanno avuto le occasioni che hanno avuto nel primo tempo: Lukaku spesso era da solo in mezzo a due, altre volte aveva due dei nostri e c’era Kvaratskhelia da solo. Ho cercato di far quadrato dietro per poi affondare in avanti».Leggi anche: Il Napoli ha mantenuto la calma ed è stato premiatoDybala?«Il ragazzo non l’ho rischiato, ha un cilindro dove poter tirare fuori qualsiasi giocata.