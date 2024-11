Ilfattoquotidiano.it - 25 novembre, a Roma il corteo di Non Una di Meno. Campisi (D.i.Re): “Valditara? Nei centri antiviolenza 22 mila donne in 10 mesi”

In occasione del 25, la giornata contro la violenza sulle, una marea fucsia ha sfilato per le vie del centro di, da Porta San Paolo a Piazza Vittorio. Ad aprire il, organizzato dal movimento transfemminista Non Una di, la Rete D.i.Re, Associazione nazionale dei, con uno striscione con la scritta “Disarmiamo il patriarcato.”“Nei primi diecidi quest’anno – dice Stefania, portavoce della Rete D.i.Re – abbiamo accolto quasi 22. Il patriarcato c’è, esiste ed è un fenostrutturale. Questa è la nostra risposta alle affermazioni del ministro.”Dall’inizio di quest’anno sono stati 99 i femminicidi in Italia, secondo i dati dell’XI Rapporto Eures. “In un contesto di guerra, la violenza viene normalizzata – dice un’attivista di Non Una dial microfono, durante la manifestazione – fa un salto di scala importante e noi lo vediamo anche nelle politiche del governo.