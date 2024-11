Calciomercato.it - Provocazione e mani al collo: reazione folle e scatta il far west in campo

Brutte scene alla fine del primo tempo con laevidente del padrone di casa, poi leale il parapiglia totaleTorna finalmente il campionato dopo la terza pausa per le nazionali in tre mesi. Fino a marzo il calcio si vivrà tutto d’un fiato tra le leghe cosiddette ‘domestiche’ e le coppe internazionali. In Serie A si è ripartiti col botto, visto che l’Inter ha schiantato letteralmente il Verona con 5 gol. Ripresa importante anche nel resto d’Europa, in tutte le divisioni, come in Championship con lo scontro tra Coventry City e Sheffield. Due squadre che non lottano per lo stesso obiettivo, ma che avevano bisogno di punti. Alla fine il risultato dice 2-2, con gli ospiti che falliscono il sorpasso alla capolista Sunderland mentre il Coventry centra un punto tutto sommato prezioso per la lotta salvezza che comunque lo vede invischiato nel gruppone in zona retrocessione.