Meteo Toscana, minime sottozero. Ma l’assaggio d’inverno è già finito

Firenze, 23 novembre 2024 – Il quarto sabato di novembre ha portato inun assaggio di inverno, almeno al mattino, con temperature(e in certe zone nemmeno di poco) al risveglio. A Palazzo del Pero (Arezzo) il record di giornata: -7.6° e non siamo in alta montagna, ma a 400 metri sul livello del mare. La provincia di Arezzo è la più fredda del giorno: a Monterchi -6.4°, Badia Agnano -6.3°, Ortignano -6.2°, stessa temperature a Gaiole in Chianti (Siena), vicini ai -6 anche Roccatederighi (Grosseto) e Foce a Giovo (Lucca), Amiata, Monteroni (Siena) e Cesa (Arezzo), -5° all’Abetone (Croce Arcana). La massima è stata 15.7° a Follonica, temperatura simile a Montecristo, Scansano, Orbetello, Pietrasanta, San Vincenzo e Donoratico. Ma è stata una parentesi brevissima: un campo di alta pressione interessa il Mediterraneo centro occidentale e già da domenica arriveranno deboli correnti umide meridionali anche in, con possibili deboli piogge sulla parte più settentrionale, come riporta il Centro funzionale della Regione.