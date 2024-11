Superguidatv.it - Javier Martinez cambia pagina con Helena Prestes: la “nuova coppia” di Grande Fratello

Leggi su Superguidatv.it

edsono la preannunciatadi, agli occhi dei loro fan, dopo l’addio agli ex flirt Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due coinquilini, nel gioco della Casa più spiata d’Italia, si palesano sempre più vicini e complici, tra baci, abbracci e parole romantiche. E fra le immagini del reality più virali nel web, la modella registra una lezione di vita a beneficio dello sportivo, che le ril’affetto con un consiglio speciale.2024, nasce il sodalizioTra le dinamiche nella Casa di, ad appassionare i telespettatori è ora il sodalizio-romantico che lega. Dopo le delusioni in amore, subite per effetto delle rotture con i rispettivi ex flirt – che insieme formano unadi fatto, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta – la modella e lo sportivo sembrano darsi unachance nei sentimenti.