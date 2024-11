Liberoquotidiano.it - "Assurdo e ridicolo". Cruciani lo fa impazzire: Caprarica, record di "no" con la testa | Video

A 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si parla del nuovo codice della strada appena introdotto dal governo. E Giuseppe, conduttore in coppia con David Parenzo de La Zanzara su Radio 24 alza il dito e dice la sua. "C'è questa norma assurda, ridicola, senza senso sui monopattini. I monopattini sono nati per essere qualcosa che ha a che fare con la libertà. Ognuno si assume il rischio di andare sul monopattino, con le conseguenze del caso: non è che se investi qualcuno, non hai delle conseguenze: hai conseguenze, naturalmente". Gli altri ospiti, da Brando Benifei, europarlamentare del Pd, ad Antoniostorico corrispondente dei tg Rai da Londra, scuotono il capo in segno di disappunto. "Mettere la targa, a parte che le assicurazioni già esistono perché sono quelle delle società, imporre assicurazioni personali, casco e targa significa sostanzialmente affossare questo business", conclude unsempre più inviperito.