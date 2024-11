Thesocialpost.it - Schianto tra camion e pullman sulla Telesina: molte persone coinvolte, traffico in tilt

TamponamentoStatale: Coinvolti une un, Feriti einPaura eparalizzato questa mattinaStatale, teatro di un grave incidente stradale. Un violento tamponamento ha visto coinvolti une undelle linee extraurbane, causando feriti e importanti disagi alla viabilità.La Dinamica dell’IncidenteL’incidente è avvenuto intorno alle ore 10, al chilometro 51 della Statale. Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato avrebbe violentemente tamponato ilche lo precedeva. L’impatto è stato particolarmente violento, con gravi danni alla cabina di guida del, che risulta pesantemente compromessa. Al momento non sono ancora note le cause esatte del tamponamento, ma le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.