Questo piccolo trucco ti basterà per tagliare le cipolle senza piangere | parla il noto dottore

Facebook WhatsAppTwitter Comele: trucchi e consigli alla luce delle evidenze scientifiche spiegate dal“Con le mani sbucci, le” cantava, ormai tanti anni fa, Zucchero.leè un’impresa che molti cuochi, sia amatoriali che professionisti, desiderano compiere. Le, specialmente quelle bianche e rosse, sono un ingrediente essenziale in molte cucine del mondo, apprezzate per il loro sapore ricco e la loro versatilità. Tuttavia, il loro utilizzo è spesso accompagnato da lacrime indesiderate.effetto è causato dal rilascio di un composto chimicocome propantial-S-ossido, un sottoprodotto naturale che agisce come meccanismo di difesa per la pianta. Quando una cipolla viene tagliata, il propantial-S-ossido viene liberato nell’aria, creando una reazione chimica che, a contatto con l’umidità degli occhi, si trasforma in acido solforico.