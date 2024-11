Quifinanza.it - Valditara approva il piano per tutor e formatori, 267 milioni per trasformare la scuola

Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero dell’Istruzione ha messo in campo un finanziamento da 267di euro per le scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2024/2025. Questo intervento mira a consolidare la presenza die orientatori, figure fondamentali per adattare l’istruzione alle necessità degli studenti e guidarli nel percorso verso il futuro.Ilavorano in sinergia con gli insegnanti per sviluppare programmi che rispondano alle esigenze specifiche di ciascun alunno. Il loro compito spazia dal sostegno a chi affronta difficoltà fino alla valorizzazione delle eccellenze. Gli orientatori, invece, affiancano i ragazzi nelle decisioni cruciali per il loro percorso scolastico e professionale, offrendo supporto basato su capacità individuali e obiettivi personali.Il Ministro Giuseppeha voluto sottolineare l’importanza di questi ruoli: “Ie gli orientatori sono un tassello fondamentale di un sistema capace di valorizzare i talenti di tutti gli studenti.