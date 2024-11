Thesocialpost.it - Hezbollah minaccia Tel Aviv: “Colpiremo il centro della città”

: “Tel”“Dopo i sanguinosi raid israeliani su Beirut,ildi Tel”: questa la dura dichiarazione del segretario generale di, Naim Qassem, rilasciata poche ore fa in un discorso trasmesso in TV. La tensione tra Israele e il gruppo sciita filo-iraniano, attivo in Libano, continua a salire, alimentata dagli ultimi sviluppi del conflitto.Leggi anche: Trapani, 11 agenti penitenziari arrestati per torture e abusi: “Casa degli orrori”ha ribadito che non accetterà alcun accordo che comprometta la sovranità del Libano. “Non accetteremo intese che violino i nostri diritti”, ha sottolineato Qassem, riferendosi ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Una delle principali questioni sul tavolo riguarda la libertà d’azione dello Stato ebraico controin caso di presunte violazioni.