Asllani, è il momento della verità: senza Calhanoglu altre due opzioni

Per Kristjanarriva il. Se prima era il solo vice di Hakan, ora Simone Inzaghi ha due ulteriori– Il nuovo problema muscolare di Hakan, rimediato durante Turchia-Galles di UEFA Nations League, rappresenta ilsoprattutto per Kristjan. Poche le possibilità fin qui in stagione, per lui, di mettersi in luce. Anche e soprattutto a causasfortuna che lo ha visto infortunarsi – alle portetrasferta contro la Roma – in contemporanea proprio con il turco. In quelSimone Inzaghi ha dovuto correre ai ripari e pensare adalternative per coprire quella zona di campo. Per questo ora, con tre scelte a sua disposizione, una maglia da titolare per Kristjannon è scontata.