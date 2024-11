Gaeta.it - Ponte sullo stretto: il parere della commissione via-vas e le ricerche sismologiche necessarie

Facebook WhatsAppTwitter Il progetto per la costruzione deldi Messina ha recentemente ottenuto un importante via libera dallaVia-Vas del Ministero dell’Ambiente, con la pubblicazione delnumero 19 del 16 novembre. Questoguida il percorso verso la realizzazione dell’opera, sottolineando l’importanza di integrare le conoscenze geo-e storiche con le più recenti informazioni geostrutturali. Le raccomandazionipongono l’accento su aspetti cruciali come salute pubblica, ambiente, e, particolare attenzione, la sismicitàregione.Le prescrizioniIl documento, composto da 685 pagine, presenta ben 62 prescrizioni e raccomandazioni che coprono diverse aree, tra cui l’uso delle terre da scavo e la protezionebiodiversità.