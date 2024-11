Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione permangono code persul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna trachea si ABS veientane Salaria proseguendo tra bufalotte Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina cosa tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a raccordo anulare si sta in fila in uscita dalla capitale e anche su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede stessa situazione su via Pontina da via Cristoforo Colombo a Mostacciano ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code perlavori tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via Salaria sempre sulla tangenziale nel tratto della sopraelevata per lavori dal lunedì al venerdì fino al 29 novembre chiusi di notte tra le 23 e le 6 gli svincoli tra viale Castrense è Largo Passamonti sia in entrata e sia in uscita ma per i dettagli di e altre notizie potete consultare il sito