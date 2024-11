Lanazione.it - L’istituto è autorizzato alla formazione Cambridge

«Siamo stati autorizzati dala formare i ragazzi per la preparazione agli esami, certificazioni adottate a livello internazionale. Offriamo corsi pomeridiani per i ragazzi delle scuole medie che vogliono sostenere tali esami. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie al nostro importante e approfondito lavoro sul bilinguismo», ha affermato Mariangela Nannini, direttrice del. Le scuoleEnglish Language Assesment si configurano come complessi didattici di eccellenza, dotati di uno status distintivo quale centriInternational. Questa designazione conferisce loro il privilegio di preparare gli studenti ad affrontare gli esami di certificazione, praticando strategie d’esame e approfondendo scrittura, comprensione, “Use of English”, reading and listening comprehension.