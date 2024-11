Ilfoglio.it - Il G20 di Rio dalla A alla Z. Un dizionario

Leggi su Ilfoglio.it

“Il grande giorno è arrivato. Inizia oggi il vertice del G20 a Rio de Janeiro. Benvenuti e benvenuti in Brasile” scrive sui social il presidente brasiliano Lula, che si appresta ad accogliere i 20 grandi del mondo più 35 outreach al Museo di Arte Moderna della città carioca, blindatissima per il summit. Il vertice, che terminerà domani, si apre al motto di ‘Building a just world and a sustainable planet’, sceltopresidenza brasiliana, con un occhio particolarmente attento alle sensibilità delle economie emergenti. Ecco un piccoloper destreggiarsi in questa due giorni internazionale. A come Alleanza Mondiale contro la Fame. Uno dei momenti più importanti del vertice secondo Lula dovrebbe appunto essere il lancio di questa iniziativa, proposta da Lula per combattere queste piaghe entro il 2030.